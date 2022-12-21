2022/12/21 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ٣ متهمين بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة بعد التعرف على محل تواجدهم.وقالت القيادة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 تجار للمخدرات في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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