الانبار تعلن البدء بعملية تسريع عودة النازحين من مخيمات النزوح العشوائية

2022/12/21 | 18:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ،الاربعاء ، عن البدء بعملية تسريع عودة كافة الاسر النازحة في مخيمات النزوح العشوائية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة تمهيدا لإغلاقها بشكل رسمي .

وقال ابو ريشة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية وبدعم من منظمة الهجرة الدولية شرعت بعملية تسريع عودة اكبر وجبة من الاسر النازحة في مخيمات النزوح العشوائية في قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة وتضم الوجبة اكثر من 150 اسرة نازحة وتعد هذه الوجبة هي الاكبر منذ اغلاق مخيمات النزوح الرسمية “.

واضاف ان” القوات الامنية قامت بأجراء عمليات التدقيق الامني للأسر التي تروم العودة الى مناطق سكناها بصورة طبيعية واحالت كل من يثبت تعاونه وانتماءه لعناصر التنظيم الاجرامي الى القضاء”.

وأوضح أبو ريشة، أن “عودة وجبة كبيرة من الاسرة النازحة تزامن مع قرب اغلاق كافة مخيمات النزوح العشوائية في قضاء عامرية الصمود بعد صدور توجيهات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بانها ملف مخيمات النزوح العشوائية واغلاقها بشكل رسمي”، مؤكدا ان “الايام القليلة المقبلة ستشهد عودة اخر وجبة من مخيمات النزوح العشوائية “.

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