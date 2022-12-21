شمّ البنزين.. آخر أنواع الإدمان لدى أطفال العراق النازحين

2022/12/21 | 18:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدأ الطفل عقيل (8 أعوام) صباحه بشمّ البنزين، وهو يرفض ترك إدمانه بأي حال من الأحوال، بحسب والدته. تحاول الأم العراقية، وهي أم لـ5 أطفال، 3 منهم يدمنون شم وقود البنزين، أن تجد علاجًا ولكن...

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