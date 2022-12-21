ليست أمه.. الكشف عن هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة في الفيديو الشهير

2022/12/21 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي بلغات عدّة حول العالم مقطع فيديو قيل إنه يُظهر والدة ليونيل ميسّي وهي تعانقه بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022.

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