2022/12/21 | 18:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3H1T2ETbNAc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية ومصادرة 235 ألف لتر في خمس محافظات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضبط أوكار لتهريب المشتقات النفطية ومصادرة 235 ألف لتر في خمس محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).