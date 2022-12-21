الجيش العراقي خارج اسوار خمس محافظات واجزاء من بغداد

2022/12/21 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداد اليوم _ بغداد

كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، اخر تطورات اخراج الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني للشرطة العراقية.

وقال الخفاجي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك توقيتا زمنيا لتسليم الملف الامني لوزارة الداخلية، وفق خطط مدروسة، مقابل ذلك اخراج قطعات الجيش العراقي من المدن، ويكون الجيش جاهزا لأي طارئ وتدخل سريع، فهو سيكون متواجد على حدود المدن بالمعسكرات المخصصة له".

وأضاف، ان "الجيش العراقي حالياً هو خارج كل من (النجف والمثنى والديوانية وواسط وبابل واجزاء بغداد)، والعمل مستمر على تسليم الداخلية للملف الأمني لباقي المحافظات العراقية، وهذا الامر يتم وفق إجراءات وخطط لمنع أي ثغرات او فراغ امني باي منطقة".

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