الرياض تحتضن بطولة العالم لرفع الأثقال

2022/12/21 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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تقرر أن تحتضن العاصمة السعودية "الرياض" بطولة العالم لرفع الأثقال لأول مرة في تاريخها، والتي ستقام في نهاية العام القادم.

وأعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال اليوم الأربعاء أن الرياض ستستضيف بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في الفترة بين الثاني و17 سبتمبر/ أيلول العام المقبل بمشاركة أكثر من 1500 رباع ورباعة يمثلون أكثر من 130 دولة.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" عن عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، قوله "استضافة المملكة لهذه البطولة دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات المملكة على احتضان أكبر المنافسات".

وأضاف "تتوافق هذه الاستضافة، مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية".

وأشار أيضا إلى أنها فرصة سانحة للرباعين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وخطف البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وسيتنافس الرباعون الرجال في أوزان (55 كيلوجراما و61 و67 و73 و81 و89 و96 و102 و109)، بينما ستتنافس الرباعات في أوزان (45 و49 و55 و59 و64 و71 و76 و81 و87 كيلوجراما).

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