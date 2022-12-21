وفد خليجي يصل البصرة ويتابع اخر التحضيرات لخليجي 25

2022/12/21 | 18:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص الاتحاد العراقي لكُرة القدم على نجاح البطولة.

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