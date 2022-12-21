2022/12/21 | 18:35 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه السوداني بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة (تويتر)

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني القيادات الأمنية بالتأهب ومراجعة الخطط العسكرية، على أثر الأحداث الأخيرة التي جرت في محافظتي كركوك وديالى، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجيش والمدنيين.

وترأس السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف صنوف القوات الأمنية، بحث فيه التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى.

ووفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فإن "السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الإرهابيين، وعن الخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرارهما"، وأكد السوداني على أن "ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص".

ووجه القادة العسكريين بـ"إعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر داعش وتحدّ من حركتهم".

كما وجه جميع القادة والآمرين بـ"الوجود الميداني في قواطع العمليات، وأن يكونوا على مقربة من الضباط ومنتسبيهم، والعمل على رفع معنوياتهم العسكرية، والوقوف بشكل مباشر على الخطط والتنفيذ الميداني لها"، مشددا على "ضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما وجد".

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia يوجه بضرورة التنسيق العالي بين الأجهزة الاستخبارية، والتأهب العالي، والقيام بعمليات نوعية واستباقية ضد العدو أينما تواجد.



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— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) December 21, 2022

ميدانيا، قتل 5 عناصر من "داعش" بضربة جوية في بلدة تلعفر، شمالي محافظة نينوى، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، في بيان، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء ووفقاً لمعلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ طيران الجيش ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ إبراهيم، أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين، أحدهم من قيادات داعش".

وسجلت البلاد أخيرا تصاعد أعمال العنف، إذ قُتل 6 مدنيين وجرح 8 آخرون، ليل الاثنين الماضي، في هجوم مسلح نفذه مجهولون هاجموا عجلات مدنية في قرية البو بالي في قضاء الخالص، شرقي محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة العراقية بغداد، وسط ترجيحات بأن يكون تنظيم داعش الإرهابي وراء الهجوم، الذي نفذ بعد يوم واحد من تفجير بعبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، شمالي البلاد، وأوقع 9 قتلى، بينهم ضابط، وجرح شخصين.

سبق ذلك ببضعة أيام مقتل ضابط في الجيش العراقي واثنين من مرافقيه، وإصابة 5 آخرين، بينهم ضابط برتبة مقدم، بتفجير في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة بغداد.

وتنفذ القوات العراقية منذ أسابيع عدة سلسلة عمليات أمنية وعسكرية نوعية في مناطق شمال وغربي البلاد، تستهدف جيوب وخلايا تنظيم "داعش"، في صحراء الأنبار وجبال حمرين وقره جوخ وبادية الموصل، وسط إجراءات متصاعدة على مستوى سد الثغرات الحدودية مع سورية التي تقول بغداد إنها المصدر الأول لتسلل الإرهابيين إلى العراق.

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