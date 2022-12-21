رئيس دولة أوروبية يدعو إلى حل البرلمان الأوروبي

2022/12/21 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أنه من الضرورة السعي لحل البرلمان الأوروبي على خلفية فضيحة فساد وصفت بأنها “الأسوأ” في تاريخها.وقال أوربان: “نحن نطالب بحل البرلمان الأوروبي”، ودعا إلى مراجعة قواعد انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأضاف أنه يجب انتخاب البرلمانيين الأوروبيين من قبل نواب البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي، وليس من قبل الناخبين مباشرة.

وتواصل بلجيكا التحقيق في قضية فساد في البرلمان الأوروبي لنواب وموظفين لديهم صلات بممثلي المصالح القطرية.

من جهتها، أعلنت قطر أنها ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرة إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

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