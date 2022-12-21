2022/12/21 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغ وزير البيئة نزار ئاميدي، نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غلام محمد إسحاق زي، اليوم الاربعاء، بان الحكومة جعلت ملف شحة المياه والتصحر والتخفف من مشاكل التغيرات المناخية في الصدارة.ودعا وزير البيئة، خلال اللقاء، بحسب بيان مكتبه، المنظمات التابعة للامم المتحدة الى “مضاعفة الدعم والاهتمام للملف البيئي مثمناً عمل تلك المنظمات ودورها الايجابي بالدعم الذي تقدمه للقطاع البيئي ولجهود الحكومة في مواجهة اثار التغيرات المناخية”.

واوضح “اهمية تكثيف الجهد الاممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي العراقي بخصوصية واهتمام مضاعف لان العراق وبسبب الحروب الكثيرة والحصار وتحمله حرب قاسية اخرها حرب الانتصار على داعش الارهابية والتي كانت تهدد العراق والمنطقة والعالم وبذلك صار الشعب العراقي ضحية لازمات سياسية واقليمية ودولية جعلته يفقتر ومنذ عدة عقود لمشاريع البنى التحتية التي تؤمن الوضع البيئي”.

واضاف الوزير “اضافة لزيادة معدلات النمو السكاني يرافقه الاضرار الخطيرة التي يلحقها الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الارضي الزراعية وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرار على الانسان العراقي لذلك اصبحت مشكلة العراق انسانية وليست سياسية ولابد للامم المتحدة تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافطات العراقية والاقليم لاسيما المدن الاكثر تضرراً”.

من جانبه عبر غلام، عن “سعادته بعودة وزارة البيئة كوزارة اتحادية مستقلة تنفذ دورها الرقابي والتوعوي ورغبة البعثة الاممية في تعزيز ومضاعفة جسور التعاون في المشاريع والبرامج التي تسهم في تخفيف اثار التغير المناخي والاستفادة من معدل الزمن في تحقيق هذه الرغبة لكل الانشطة البيئية وتعظيم الدعم الدولي والاستفادة من مباحثات كوب 28 الذي سيعقد قريبا في الامارات العربية المتحدة مؤكدا ان الامم المتحدة ستكون حاضرة ومؤيدة بكل الخطوات التي تسهم في تحسين الوضع البيئي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تبلغ رسالة مهمة للامم المتحدة حول صدارة ملفات الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تبلغ رسالة مهمة للامم المتحدة حول صدارة ملفات الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).