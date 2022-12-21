وزير الإعمار: لجنة مشتركة مع وزارة النفط لدعم مشروع توسعة وتطوير بغداد

2022/12/21 | 18:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، الأربعاء، الاتفاق مع وزارة النفط على تشكيل لجنة مشتركة لدعم مشروع توسعة وتطوير بغداد.

وقال بيان صادر عن وزارة الإعمار، إن "ريكاني زار على رأس فريق هندسي وفني من وزارة الإعمار مبنى وزارة النفط، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، بحضور عدد من مديري الدوائر والفرق الهندسية والفنية للوزارتين".

ونقل البيان عن الوزير تأكيده "الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لإيجاد الحلول المناسبة الأراضي الواقعة ضمن المحرمات النفطية، والتي من المؤمل استغلالها لتنفيذ مشاريع توسيع وتطوير العاصمة بغداد وبقية المحافظات ضمن البرنامج الحكومي".

وأوضح ريكاني بحسب البيان، أن "المشاريع تشمل توسيع التصميم الأساسي لمدينة بغداد وإقامة عدد من المدن والمجمعات السكنية العصرية والطرق السريعة، إضافة الى مشاريع النقل والمدن الإدارية والبيوت واطئة الكلفة".

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