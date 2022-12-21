2022/12/21 | 18:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت الأبيض: طائرة عسكرية رافقت رحلة زيلنسكي إلى الولايات المتحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/21 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: طائرة عسكرية رافقت رحلة زيلنسكي إلى الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: طائرة عسكرية رافقت رحلة زيلنسكي إلى الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).