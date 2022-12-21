لا وداع لمونديال قطر

2022/12/21 | 18:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

حقّقت بطولة كأس العالم في قطر 2022 الهدف

الكبير من تنظيمها للفترة من 20 تشرين

الثاني الى 18 كانون الأول، بإرثها

المُستدام لجميع الأجيال التي ستمرّ

بمنطقة الشرق الأوسط متأثرين بالبي

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