طلبوا منها

2022/12/21 | 18:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدثت حيوان اللاما الهاربة، كولبي، بعض الدراما لشرطة فيرفاكس في ولاية فرجينيا الأمريكية، حيث أن اللاما فرّت من مأواها في 18 ديسمبر، بحسب مجلة Washingtonian.

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