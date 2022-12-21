ميلر: إطلاق “كوفيكتا” يجعل روسيا رائدة عالمية في إنتاج الهيليوم

2022/12/21 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكد الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميلر، اليوم الاربعاء، إن إطلاق حقل كوفيكتا ومحطة آمور لمعالجة الغاز، سيضع روسيا في مصاف رواد العالم في إنتاج الهيليوم.وقال ميلر خلال حفل إطلاق […]

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