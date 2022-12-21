2022/12/21 | 19:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدّم مسؤول خليجي سابق، عرضاً مغرياً للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لشراء “البشت” الذي ارتداه عند رفعه لكأس العالم الذي فاز به في نهائي مونديال قطر.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام عضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مليون دولار مقابل “البشت”..



مسؤول خليجي يُقدم عرضاً لـ”ميسي” المركز الخبري الوطني.

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