ضعف استخباري وتعدد مراكز القرار.. لهذه الأسباب عاد التدهور الأمني في العراق

2022/12/21 | 19:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد هدوء نسبي شهده العراق خلال الأشهر الماضية، عاد التوتر الأمني إلى الواجهة مجددا على خلفية هجومين مسلحين في محافظتي كركوك وديالى أسفرا عن العديد من القتلى والجرحى.فما أسباب هذا التدهور الأمني؟

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