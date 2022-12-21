لا يحمل جوازاً.. الأمن يتحرى مصير أجنبي جنوبي بغداد

2022/12/21 | 19:21 - المصدر: السومرية نيوز

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تتحرى القوات الأمنية، مصير شخص أجنبي "لا يحمل جوازاً" في منطقة الرسالة جنوبي العاصمة بغداد.

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