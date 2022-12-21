شاهد بالفيديو.. مخرجات قمة بغداد الثانية لم تأتي بجديد لصالح البلاد رغم تعهدات الدول بدعم العراق

2022/12/21 | 19:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t0gfMQ93hBE

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