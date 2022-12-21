2022/12/21 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ، اليوم الاربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال مكتب السوداني في بيان ان “القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني”.

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