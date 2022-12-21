الأمم المتحدة: سنؤيد كل الخطوات التي تسهم بتحسين الوضع البيئي في العراق

2022/12/21 | 19:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، الأربعاء، أن الحكومة وضعت ملف شح المياه والتصحر في صدارة برامجها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إن "الوزير بحث مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غلام محمد إيزاكزاي أهمية تكثيف الجهد الأممي والدولي في التعامل مع الملف البيئي العراقي بخصوصية واهتمام مضاعفين"، مؤكداً أن "العراق وبسبب الحروب الكثيرة والأزمات افتقر ومنذ عدة عقود لمشاريع البنى التحتية التي تؤمن الوضع البيئي إضافة لزيادة معدلات النمو السكاني يرافقه الأضرار الخطيرة التي يلحقها الجفاف والتغير المناخي والتصحر وانحسار الأراضي الزراعية وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرارة على الإنسان العراقي".

وأضاف الوزير أن "مشكلة العراق أصبحت إنسانية وليست سياسية ولا بد للأمم المتحدة تكثيف المشاريع والبرامج البيئية في عموم المحافظات العراقية لاسيما المدن الأكثر تضرراً"، لافتاً إلى أن "الحكومة وضعت معالجة ملف شح المياه والتصحر في صدارة برامجها".

من جانبه أكد إيزاكزاي، "رغبة البعثة الأممية في تعزيز ومضاعفة جسور التعاون في المشاريع والبرامج التي تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي والاستفادة من معدل الزمن في تحقيق هذه الرغبة لكل الأنشطة البيئية وتعظيم الدعم الدولي والاستفادة من مباحثات قمة المناخ المرتقبة (كوب 28) التي ستعقد قريبا في الإمارات العربية المتحدة".

وتابع، أن "الأمم المتحدة ستكون حاضرة ومؤيدة لكل الخطوات التي تسهم في تحسين الوضع البيئي في العراق والمنطقة".

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