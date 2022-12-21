صواريخ ميسي واطلالة الحلبوسي

2022/12/21 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

بالأمس كنت مع عشرات الملايين من البشر

أتابع أشهر مباريات الكرة فى نهائي

مونديال قطر، وصدق أو لا تصدق فقد كان

المذيع يصرخ بأعلى صوته "لم تمت يا

مارادونا"، كادت صواريخ ميسي أن تنهي

القتا

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