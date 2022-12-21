2022/12/21 | 19:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Spob07q_oZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تقرير لمعهد واشنطن اللامركزية في العراق خير وسيلة للخروج من حالة الاستعداد والفساد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تقرير لمعهد واشنطن اللامركزية في العراق خير وسيلة للخروج من حالة الاستعداد والفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).