مواطن لوزير الصحة: لان انت اليوم موجود اكو علاج وباقي الأيام غير موجود

2022/12/21 | 19:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: مواطن لوزير الصحة: لان انت اليوم موجود اكو علاج وباقي الايام...

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