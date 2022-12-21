الصحة العالمية: وضع كورونا في الصين يثير قلقاً

2022/12/21 | 19:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، الأربعاء 12/21/2022، أن...

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