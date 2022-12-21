2022/12/21 | 19:41 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول قائد شرطة أوتاوا الجديد إن الاستعدادات للتعامل مع عودة محتملة لـ “قافلة الحرية” في فبراير / شباط المقبل جارية بالفعل.أرسل إريك ستابس، الذي تولى المنصب الشهر الماضي، خطابًا إلى رئيس البلدية ورئيس مجلس خدمات شرطة أوتاوا يوم الاثنين يخبرهما فيه أن فريق اتصال بالشرطة يتواصل مع منظمي الاحتجاج.في الرسالة، كتب ستابس أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس شرطة أوتاوا يتعهد بعدم تكرار “قافلة الحرية” مجددا شبكة القيقب الدولية.

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