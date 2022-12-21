منظمة الصحة تبدي

2022/12/21 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، عن "قلقه البالغ" حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

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