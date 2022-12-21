2022/12/21 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار "الإعصار المتفجر" المتطور تنبيهات لملايين الأشخاص من ولاية واشنطن حتى ماريلاند، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية.ستؤثر العاصفة على أجزاء كبيرة من البلاد، لكن الآثار الأكثر خطورة ستكون عاصفة ثلجية في الغرب الأوسط يومي الخميس والجمعة.توافينا عالمة الأرصاد الجوية في CNN، جينيفر غراي، بالتفاصيل.

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