الحكومة العراقية تؤكد وضع معالجات بشأن شح المياه والتصحر

2022/12/21 | 20:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وارتفاع واضح في معدلات درجات الحرارة على الإنسان العراقي.

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