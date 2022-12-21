جهاز الأمن في السليمانية يطيح بإمارة داعشية ويقبض على 54 عنصرا فيها

2022/12/21 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليماني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 54 داعشياً في السليمانية وضواحيها.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوات الأسايش أطاحت بإمارة داعشية في السليمانية"، مشيرة إلى "إلقاء القبض على 54 عضوا في تنظيم داعش، بينهم مسلحون وأمراء".

ولفتت إلى أن عملية إلقاء القبض تمت "في السليمانية وضواحيها".

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