2022/12/21 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تكشف أرقام عن ان فساد مريع في عقود اطعام السجون، اذ...

ظهرت المقالة شركات المتنفذين تقدّم الإطعام الفاسد للسجناء بأرباح بنحو 200 مليار دينار سنوياً أولاً على المسلة.

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