2022/12/21 | 20:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف العراق عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت فيتش، أن "تصنيف B- يعكس الاحتياطات الكبيرة من النقد الأجنبي وانخفاض تكاليف الفوائد على ديون الحكومة".

وتابعت: "تصنيف B- يعكس الاعتماد الكبير على السلع الأولية والمخاطر السياسية وعدم تطور القطاع المصرفي".

وبحسب الوكالة فإن "فائض ميزانية العراق سيرتفع إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط"، لكنها توقعت أيضاً أن "يحقق العراق فائضاً أقل كثيراً في ميزانية 2023 عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي".

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