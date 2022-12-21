2022/12/21 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتفق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ومحافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، على توفير جميع مستلزمات نجاح بطولة خليجي 25.وقال الاتحاد في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق حكومي ثُلاثي لإنجاح خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

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