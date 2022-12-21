2022/12/21 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ واسط محمد حميل المياحي، اليوم الاربعاء، بضرورة الالتزام بتعليمات ديوان الرقابة المالية في جميع أبواب الصرف والمناقلات.وقالت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” المياحي اجتمع اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ واسط يوجه بضرورة الالتزام بتعليمات ديوان “الرقابة المالية” المركز الخبري الوطني.

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