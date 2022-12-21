2022/12/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

صرحت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا كنول، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح جائزة أفضل لاعب في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم ""قطر 2022" للشخص غير المناسب.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في مونديال قطر 2022، وأصبح اللاعب الأول في التاريخ الذي يحصد الجائزة مرتين بعد تتويجه بها في مونديال البرازيل 2014، وأول من يفوز بجائزة أفضل لاعب من الفريق الفائز بالمونديال، منذ البرازيلي روماريو في 1994.

بينما توج النجم الفرنسي كليان مبابي بجائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في كأس العالم 2022، بإحرازه 8 أهداف مقابل 7 "للبرغوث" الأرجنتيني، لكن الـ"فيفا" منح جائزة أفضل لاعب لبطل العالم.

وشهدت المباراة النهائية لكأس العالم 2022، منافسة حامية الوطيس بين ميسي ومبابي، فسجل الأول هدفين، بينما أحرز الثاني أهداف منتخب "الديوك" الثلاثة، وهو ما ساعده في الحصول على جائزة الهداف.

وقالت إيفانا كنول التي اشتهرت بملابسها "الجريئة" خلال فترة كأس العالم، وتعرضت لانتقادات بسبب هذا الأمر، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن: "الفيفا منح جائزة الكرة الذهبية للشخص الخطأ، ربما الأرجنتين فازت، ولكن الكرة الذهبية لمبابي".

وعلى الصعيد الشخصي، كشفت المشجعة الكرواتية في حوارها مع الصحيفة البريطانية أن عدد متابعيها على صفحتها بموقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي زاد 6 أضعاف بفضل كأس العالم.

وأوضحت: "عدد الأشخاص الذين يحبونني حول العالم يصل إلى نفس عدد سكان بلدي".

واختتمت: "كأس العالم كانت مذهلة، وأنا حزينة أنها انتهت، بالنسبة لحساب إنستغرام لم أحلم من قبل بما حدث لي أيام المونديال، بدأت وأنا لي 570 ألف متابع، والآن لدي 3.2 مليون".

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