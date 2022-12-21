رئيسة وزراء إيطاليا تزور الإقليم الجمعة المقبل

2022/12/21 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، إنه "من المقرر أن تزور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إقليم كردستان يوم الجمعة المقبل".

وأضاف المصدر في حديث صحفي، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني سيستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية في مطار أربيل الدولي".

واتنخبت جورجيا ميلوني (45 عاماً) في 22 تشرين الأول أكتوبر 2022 كأول امرأة رئيسة لوزراء إيطاليا.

وإيطاليا هي العضو المؤسس للاتحاد الأوروبي وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

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