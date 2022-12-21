احصائية بحالات الابتزاز الإلكتروني التي تمت معالجتها خلال 2022

2022/12/21 | 20:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دور الشرطة المجتمعية يكمن في معالجة مشاكل وقضايا الابتزاز.

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