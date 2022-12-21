وزير النفط: خطط لزيادة الطاقات التصديرية من البصرة ستنطلق خلال آذار

2022/12/21 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، إن العراق باق حالياً ضمن تصنيف منظمة أوبك، ثاني أكبر بلد منتج ومصدر للنفط الخام، مشيراً إلى الالتزام بتحقيق ذلك والسعي لإدامة سقف هذا المنتج وزيادته.

وأضاف عبد الغني في حديث لوكالة "نينا" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "أحد أهم أولويات وزارة النفط في هذه المرحلة، هو استثمار الغاز المصاحب ورفد الشبكة الوطنية بجميع كميات الغاز الذي ينتج داخل الحقول المحلية".

وتابع، أن "الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في إنتاج المنتجات النفطية، ولدينا خطط للتوسع في الطاقات التصديرية من محافظة البصرة، ستنطلق خلال شهر آذار المقبل".

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