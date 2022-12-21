توب 5: أمريكا تزود أوكرانيا بـ

2022/12/21 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الولايات المتحدة عزمها تزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الجوي باتريوت، وتحقيق في استخدام تكنولوجيا أمريكية في صناعة المسيرات الإيرانية، و"خيبة أمل" بعد منع طالبان الفتيات من التعليم الجامعي، وصولا لإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة بتهمة "حيازة مخدرات"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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