الإعلانات الترويجية جريمة بحق العراقيات!

2022/12/21 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: سجاد الخفاجي تنتشر إعلانات ترويجية لبضائع مختلفة كالذهب والملابس، تُسيء للمرأة...

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