2022/12/21 | 21:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت صحيفة أمريكية، الأربعاء 12/21/2022، عن أن (لجنة 29) برئاسة الفريق...

ظهرت المقالة واشنطن بوست: لجنة أبو رغيف مارست التعذيب والعنف الجنسي بحق المعتقلين أولاً على المسلة.

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