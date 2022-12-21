تثير قلق منظمة الصحة العالمية.. موجة إصابات غير مسبوقة بـ”كورونا” في الصين

2022/12/21 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن “قلقه البالغ” إزاء موجة الاصابات غير المسبوقة بفيروس كورونا في الصين، وطالب بكين بمعلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.و في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أوضح تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قائلا: “منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين”.وأضاف: “بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع […]

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موجة إصابات غير مسبوقة بـ”كورونا” في الصين أولاً على ايرث نيوز.

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