قطر 22.. من تكميم لاعبي ألمانيا أفواههم إلى

2022/12/21 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مونديال قطر 2022 وقائع أثارت جدلاً واسعاً في أول نسخة تقام في الشرق الأوسط، حيث شهدنا رسائل سياسية بعضها مرتبطة بالإسلام السياسي وأخرى متعلقة بالليبرالية الغربية، وهنا شعرنا وكأن البطولة انشقت بين عالمين متضادين بعيدين كل البعد عن الروح الرياضية التي المفترض أن تمتعنا بها أي مناسبة رياضية عالمية، لكن لحسن الحظ بعد ذلك الصراع انتهى المونديال نهاية سعيدة.

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