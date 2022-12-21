محافظ ذي قار: اوعزنا باستلام طلبات تمليك العشوائيات في الأراضي الزراعية

2022/12/21 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوعز محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، اليوم الأربعاء، لدوائر البلدية باستلام طلبات تمليك العشوائيات في الأراضي الزراعية. وقالت المحافظة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن” محافظ ذي قار محمد هادي […]

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