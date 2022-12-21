2022/12/21 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحثت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء مع أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، مشروع تحديث التصميم الأساسي لمدينة بغداد. وقالت الهيئة في بيان تلقتاه/ المركز الخبري الوطني/ إنه”تم في مقر هيئة المستشارين عرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث التصميم الأساسي لمدينة بغداد على طاولة هيئة المستشارين وامانة بغداد المركز الخبري الوطني.

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