تهريب المشتقات.. القبض على 26 متهماً واستبدال 80% من المكلفين بتفتيش الصهاريج

2022/12/21 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الطاقة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 26 متهماً متورطا بعمليات تهريب للمشتقات النفطية، كاشفة كذلك عن استبدال 80% من المنتسبين المكلفين بتفتيش صهاريج المشتقات على الطرق الرئيسة بتهمة تسهيل مرور كميات كبيرة مهربة.

وقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء ظافر نظمي للعراقية الإخبارية إن “المديرية نفذت في الواحد والعشرين يوماً الأخيرة سلسلة عمليات نوعية ضد أوكار تهريب المشتقات النفطية تم خلالها ضبط 6 منها تحتوي على 17 صهريجا واعتقال 26 متهما”.وأضاف، أن “المديرية تنفذ حالياً عمليات في البصرة ضد المتجاوزين على المحرمات النفطية”، مشيراً إلى أن “العمليات جميعها تتم بالتنسيق بين شرطة الطاقة ومديرية الاستخبارات الاتحادية وجهاز الأمن الوطني”.وتابع، أنه “تم في العمليات الأخيرة كذلك القبض على 18 متهماً من منتسبي الأجهزة الأمنية ما بين ضابط ومنتسب وما زال هنالك 14 آخرين فارين وصدرت بحقهم مذكرات قبض ويجري العمل على الوصول إليهم والقبض عليهم والتحقيق بالموضوع مشترك بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني”.وأشار إلى “وجود مركز تنسيق مع إقليم كردستان لمتابعة ملف تهريب المشتقات مقره في وزارة الداخلية ببغداد، ويتم فيها تبادل المعلومات وتم تنفيذ عمليات بالتنسيق بين الطرفين” لافتاً إلى أن “الصهاريج المستخدمة بالتهريب تتخذ طرقاً نيسمية هي شوارع غير مبلطة وهذا لا يمنع من تتبعها وملاحقتها وأيضاً هنالك صهاريج ينسق أصحابها مع عناصر فاسدة في الأجهزة الأمنية على الطرق الرئيسة”.وأكد، أنه “على ضوء ذلك تم استبدال 80% من العناصر الموجودة على الطرق الرئيسة والتي كانت تضطلع بمهمة تفتيش الصهاريج وحقيقة فأن الفساد هو السبب الرئيس الذي وقف وراء عمليات التهريب”.وحول السبب الذي جعل البصرة وديالى في مقدمة المحافظات التي تنطلق منها صهاريج المشتقات بهدف التهريب أوضح نظمي، أن “البصرة المحافظة النفطية الأولى في العراق وبالنسبة لها مع ديالى فإن الإجراءات كانت ضعيفة فيهما، وكذلك فأن معظم الحقول والمنشآت في ديالى كانت معرضة لسيطرة العصابات الإرهابية في السابق”.وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي، أن “تهريب النفط يعد واحداً من الملفات الكبيرة التي تستنزف ثروة العراق”، موضحا، أنه في “آخر حصيلة لملاحقة متورطين تم تفكيك شبكات تهريب في بغداد والبصرة وديالى وكركوك، وأسفرت عن مصادرة مليون و781 ألفا و 971 لتراً كذلك مصادرة 66 صهريجاً”.واشار إلى أن “هناك شبكة من بعض منتسبي الأجهزة الأمنية الذين قاموا بأعمال الحماية والتسهيل لمرور هذه الصهاريج، تم إلقاء القبض لحد الآن على 18 منهم، و 14 هاربين من الأجهزة الأمنية، ويبلغ عدد المتورطين بعمليات التهريب من غير منتسبي الأجهزة الأمنية ممن ألقي القبض عليهم بحدود 121 متهماً”.وأكد، أن “الكميات المهربة من المشتقات النفطية، التي كانت تسبب أزمة داخل المدن، في محافظة ديالى، بحدود مليوني لتر يوميا، وفي محافظة البصرة كانت بحدود خمسة ملايين و 600 ألف لتر يومياً من المشتقات النفطية المدعومة من الخزينة العامة.”

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