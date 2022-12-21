مستشار محافظ ديالى: الإرهاب وصل الى العمق الامن للمحافظة نتيجة التماهل الأمني

2022/12/21 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد مستشار محافظ ديالى خضر التميمي، ان ماحدث من جريمة إرهابية في البو بالي ووصول عناصر داعش الى العمق الامن للمحافظة يؤشر وجود تماهل امني من قبل الأجهزة الأمنية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهد الاستخباري لرصد تحركات الإرهاب ومنع وصوله الى أي منطقة.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التماهل والتباطؤ في الرد على الهجمات الإرهابية من قبل القوات الامنية كان وراء زيادة حدة جرائم داعش في ديالى واخرها جريمة البو بالي التي راح ضحيتها مواطنين أبرياء”.

وأضاف ان “الإرهابيين في البو بالي نفذوا جريمتهم وانسحبوا من موقع الحادثة من دون ان يتم كشف خيوط الجريمة او تتخذ إجراءات بشأن ماحصل، حيث وصلوا الى العمق الامن في ديالى من دون اتخاذ الرد المناسب من قبل الأجهزة الأمنية”.

وبين ان “منطقة البو بالي بعيدة عن المناطق الساخنة في سلسلة جبال حمرين التي تحتوي على خلايا نائمة، مايؤشر خللا امنيا يحتاج الى تحرك فعلي وتنشيط للجهد الاستخباري للقضاء على فلول الإرهاب ومنع وصولهم الى المناطق الامنة”.

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