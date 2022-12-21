2022/12/21 | 21:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mUJO5vyu4Dg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. علي مهدي : إزالة اسباب التصـ،ـعيد في المنطقة مسألة مهمة للعراق في الوقت الحالي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. علي مهدي : إزالة اسباب التصـ،ـعيد في المنطقة مسألة مهمة للعراق في الوقت الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).