المرور العامة ترفد البصرة بالدراجات والمنتسبين استعدادا لخليجي 25

2022/12/21 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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عززت مديرية المرور العامة، مديرية مرور البصرة بالدراجات والمنتسبين استعدادا لخليجي 25.

وذكر إعلام المرور، في مقطع مصور: "تنفيذا لأوامر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ومدير المرور العامة، طارق الربيعي، قامت مديرية المرور العامة بتعزيز مديرية مرور البصرة، بالآليات والدراجات والأشخاص، واشتراك قمرية الوفود لتنظيم عمليات زيارة الوفود في المحافظة، وكذلك تنظيم حركة سير المرور خلال خليجي 25".

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